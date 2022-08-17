آلية جديدة لاستصدار تصاريح العمال إلكترونياً

أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، أن وزارته وضعت خطة جديدة لاستصدار تصاريح العمال من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية.

ورفضت وزارة العمل وفق أبو جيش، مقترحاً "إسرائيلياً" حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال".

وقال: "إن جهوداً تبذلها الوزارة مع ما يسمى بـ "اللجنة العمالية الاسرائيلية"، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة ما تسمى بـ "سماسرة التصاريح".

وأعرب وزير العمل عن أمله بأن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري، وأن يتم وضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدا ان الوزارة لاحقت عددا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.

ولفت إلى وجود 120 مفتشاً يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء.

وشدد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيكلاً، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهوداً بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيكل.

وأضاف أبو جيش، أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال.