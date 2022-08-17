نادي الأسير: أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

أكد نادي الأسير أن أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقالهم من بينهم ثلاثة معتقلين إداريين، وأقدمهم المعتقل خليل عواودة (40 عامًا)من بلدة إذنا/ الخليل، والذي يواصل إضرابه منذ 158 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية حرجة يواجهها في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، علمًا أن محكمة الاحتلال في "عوفر" رفضت الاستئناف المقدم على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري، وأبقت على اعتقاله ما احتمالية تجديد أمر اعتقاله الإداري.

ويواصل الشقيقان المعتقلان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر/ بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ (11) يومًا وذلك من تاريخ اعتقالهما في 7 آب 2022، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وقد أصدر الاحتلال بحق أحمد أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ عدال ثلاثة شهور.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، وكان قد نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد جرى نقله إلى سجن "شطه".

كما أن عدال (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".

كذلك يواصل الشيخ يوسف الباز (64 عامًا) من الأراضي المحتلة عام 1948، إضرابه عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقاله التعسفي وذلك لليوم السابع على التوالي، ووفقًا لمحاميه خالد زبارقة أكد أنه جرى نقله من مستشفى "سوروكا" إلى سجن "الرملة" يوم أمس.

يذكر أنّ الاحتلال ومخابراته أبقت على اعتقال الشيخ الباز، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه، وعليه شرع بالإضراب عن الطعام.