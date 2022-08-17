الاحتلال يخطر بوقف العمل بمسجد وأربعة منازل جنوب الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 17/8/2022، بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم وأربعة منازل جنوب شرق يطا، في محافظة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت قرية خشم الكرم في مضارب البدو جنوب شرق يطا، واخطرت بوقف العمل في مسجد القرية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اخطرت المواطنين سليمان محمد موسى النجادة، ومحمود عبد الله حسين النجادة، وعبد الله محمود عبدالله النجادة، ومحمد محمود محمد النجادة، بوقف العمل في منازلهم، التي تبلغ مساحة كل منزل منها نحو 100 متر مربع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف حسين النجادة، وعاثت بمحتوياته خرابا.