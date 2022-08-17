أربعة أسرى مقدسيين يدخلون عامهم ال21 في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير إن أربعة أسرى مقدسيين من بلدة سلوان، يدخلون عامهم ال 21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وهم:

الأسير وائل محمود "محمد علي" قاسم (51 عامًا)

الأسير علاء الدين محمود محمد عباسي (50 عامًا).

الأسير وسام سعيد موسى عباسي (45 عامًا).

الأسير محمد عودة إسحق شحادة عودة (49 عامًا).

‏

‏وذكر نادي الأسير أنهم من ذوي المحكوميات العالية حيث يقضي الأسير وائل قاسم مدة محكوميته البالغة المؤبد 35 مرة و50 عامًا و هو صاحب أعلى حكم بين الأسرى المقدسيين.

‏والأسير وسام العباسي محكوم بالسجن مدة 26 مؤبد و 40 عامًا، و الأسير محمد عودة يقضي حكما بالسجن المؤبد 9 مرات و40 عامًا، و الأسير علاء الدين عباسي مدة 60 عامًا.

علمًا أن جميعهم تعرضوا لتحقيق قاس وطويل وتسبب ذلك بمشاكل صحية لهم، أبرزهم الأسير وائل قاسم.