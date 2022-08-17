الاحتلال يعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الخليلي في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 17/8/2022، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عثمان الخليلي (40 عامًا)، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الخليلي في منطقة الضاحية شرق نابلس، حيث عبث بمحتوياته قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وتعرض القيادي الخليلي للاعتقال أكثر من مرة، والتي كان آخرها بتاريخ 5 مارس/ آذار عام 2012م، حيث أصدرت محكمة الاحتلال حكمًا بحقه لـ 25 شهرًا.

ويعاني الأسير الخليلي، من شلل وعجز في الحركة، إضافة للعديد من الأمراض والأوجاع بسبب اعتقالاته المستمرة داخل سجون الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تستهدف فيها المقاومة وقيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي.