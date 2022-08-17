دعم الصحفيين: تثبيت الاعتقال الإداري للصحفي محمد عصيدة

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأربعاء 17/8/2022، أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت قراراً بتثبيت الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور للأسير الصحفي محمد نمر عصيدة من نابلس بالضفة المحتلة.

ووفقاً للجنة دعم الصحفيين فسيكون موعد الإفراج عن الصحفي عصيدة بتاريخ 08/11/2022.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الصحفي عصيدة يوم 12 أيار/ مايو 2021، عقب دهم منزله في قرية تل غربي مدينة نابلس.

وحوّلت سلطات الاحتلال "عصيدة" للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، ومن ثم جددت اعتقاله إداريًا مرتين ولمدة 4 شهور في كل مرة.

وعصيدة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال قرابة الـ 9 سنوات؛ معظمها ضمن الاعتقال الإداري.

يُذكر أن الاحتلال يعتقل في سجونه 20 صحافيا من بينهم 7 إدارياً وهم: محمد نمر عصيدة أربعة اشهر للمرة الرابعة، بشرى الطويل 3 شهور للمرة الثانية، عمر أبو الرب 6 شهور، ورجائي حمد، فيصل الرفاعي ست شهور - عامر أبو عرفة 4 أشهر، نضال أبو عكر 6 شهور).