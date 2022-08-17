ما حقيقة فرض عقوبات على المسافرين الفلسطينيين عبر مطار"رامون"؟

نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، بأنه سيتم فرض عقوبات على المسافرين الفلسطينيين في مطار "رامون".

وقال رحال في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه لم يصدر عن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم حديث حول عقوبات لمن يسافر عبر مطار "رامون"، وإنما رسالته كانت عبارة مخاطبة المواطنين وتوجيه نصائح لمن يريد السفر عبر هذا المطار.

وكان سالم قال لوطن، أمس الثلاثاء، أنه سيجري بحث اتخاذ إجراءات في حال تم تشغيله للمسافرين الفلسطينيين.

وأضاف أنه: لا يوجد اي تواصل ما بينا وبين الجانب الآخر "الاحتلال" فيما يخص السفر عبر مطار رامون جنوب فلسطين المحتلة. معربا عن رفضه للسماح للفلسطينيين بالسفر عبره.

وأشار سالم إلى أن المطار فاشل اقتصاديا وجغرافيا، ولم يحصل على ترخيص من منظمة الطيران العالمية، إلى جانب الإجراءات الأمنية المعقدة المهينة للفلسطينيين التي سيتخذها الاحتلال في المطار، بالإضافة إلى أن الفلسطيني سيدفع نفس ذات الرسوم والضرائب التي يدفعها خلال سفره عبر معبر الكرامة.

وأوضح سالم أن الاحتلال يسعى لإنقاذ المطار عن طريق ادعائه أمام العالم أنه يتم تقديم تسهيلات للفلسطينيين، مؤكدا على أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لأية تسهيلات بقدر إقامة سيادة على الأرض.

وأضاف أن مطار قلنديا يتبع للفلسطينيين وما نطلبه هو تسليمه لنا لإدارته، علما أن ما نسعى له تسهيل المرور على الجسور للمواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة والحكومة أصدرت بيانات ناشدت المواطنين على أن لا يستخدموا هذا المطار لأنه لا يمثل سيادة فلسطينية.

وأكد على وجود تواصل فلسطيني أردني لبحث كل مواضيع الجسور من أجل الوصول لحلول ترضي الطرفين وتكون من ضمنها العبور عبر الجسور بسهولة.

وبين سالم بأن الاحتلال حاول جاهدا التواصل مع الحكومة كمحاولة إقناعهم عن طريق أطراف أخرى.

