ارزيقات: البدء قريباً بتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالمعلمين لضمان افتتاح عام دراسي آمن

كشف الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء مع وزير المالية شكري بشارة ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني ورئيس هيئة التقاعد الفلسطينية د.ماجد الحلو، واتحاد المعلمين، للبدء في تطبيق القرارات التي اتفق عليها .

وقال ارزيقات خلال تصريحات إذاعية ان البدء بتطبيق بنود الاتفاق سيكون خلال فترة قريبة جداً، مضيفاً أنه: "عند البدء في تنفيذها الفعلي سيتم الاعلان عن كل التفاصيل للمعلمين من خلال بيان صحفي، مؤكداً على استمرار الاتحاد في العمل خلال هذا الأسبوع لإنهاء إجراءات تطبيق هذه القرارات.

وأردف: "نحن نتواصل مع كل أطراف الحكومة لإنهاء هذه الأزمة وضمان افتتاح عام دراسي آمن ومستقر".

وأكد على أن الأهم لدى الاتحاد هو البدء بتطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بالاتفاق مع اتحاد المعلمين لصالح المعلمين.