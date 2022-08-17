تعرف على التفاصيل والشروط .. "الأونروا" تعلن عن منحة دراسية جامعية  

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) عن منح دراسية جامعية متوقعة للعام الدراسي 2022/2023 من مؤسسة أصدقاء جامعة بيرزيت واللجنة الوطنية لمساعدة الأونروا في الولايات المتحدة UNRWA USA National Committee للطلاب اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

تقوم وكالة الغوث بإدارة القبول والتسجيل وتوزيع المنح حسب الشروط المدرجة أدناه:

1. أن يكون المتقدم متفوقاً أكاديمياً وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام 2022 بمعدل لا يقل عن 95%.

2. أن يكون عمر المتقدم بين 17-21 سنة.

3. أن يكون المتقدم من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات الأونروا – قطاع غزة.

4. أن يكون المتقدم طالباً مسجلاً في إحدى الجامعات المحلية المعترف بها وفي تخصصات مدة الدراسة فيها أربع سنوات، خمس سنوات وست سنوات.

5. أن يكون المتقدم بمستوى سنة أولى للعام الدراسي 2023/2022.

6. أن لا يكون المتقدم حاصلاً على منحة دراسية أو مساعدة مالية من أي جهة أخرى.

7. أن يكون المتقدم غير قادر مادياً على تغطية نفقات الدراسة.

8. تشمل المنحة الجامعية الطلاب الفلسطينيين إناثاً وذكوراً.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه، تعبئة الطلب إلكترونيا من خلال الرابط التالي : http://Scholarship.unrwa.org

يرفق إلكترونيا مع الطلب الوثائق التالية :

• صورة عن بطاقة الهوية الشخصية أو شهادة الميلاد.

• صورة عن بطاقة التسجيل الخاصة الأونروا (بطاقة التموين).

• إفادة عن شهادة عمل الوالدين (الأب ، الأم) .

• صورة عن شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022.

• صورة عن شهادة القيد للعام الدراسي 2022/2023.

• يجب كتابة اسم الطالب رباعياً في الطلب مطابقاً للشهادة العلمية.

تقبل الطلبات لغاية تاريخ 31/08/2022

