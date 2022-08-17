بالفيديو 3 إصابات في مخيم بلاطة بنابلس خلال محاصرة أحد المنازل وسط اشتباكات عنيفة

أصيب صباح اليوم الاربعاء 17/8/2022 ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس ومحاصرة أحد المنازل فيه بحثا عن مطلوبين.

وبحسب مصادر محلية في المخيم فقد اقتحمت قوة احتلالية المخيم قبيل الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، وقامت بمحاصرة مجموعة من المنازل من بينها منزل أحمد مشة أبو ذراع في حارة الجماسين في المخيم، بحثا عن أبن صاحب البيت "مصطفى أبو ذراع" وأخرين.

واندلعت اشتباكات عنيفة في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال قبل أن يتمكن المطلوبين من الفرار من البيت.

وخلال انسحاب قوات الاحتلال من المخيم اندلعت اشتباكات متفرقة في وسط المخيم وشارع المدارس أصيب خلالها شاب بالفخذ وطفل بالرصاص الحي نقلا لتلقي العلاج في مستشفى رفيديا في المدينة.

وتوسعت المواجهات مع قوات الاحتلال خلال الانسحاب إلى شارع القدس، حيث خرج مئات الشبان في الشارع وعرقلة خروج الدوريات العسكرية وأمطرتها بالحجارة.