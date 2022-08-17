قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء 17/8/2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة. ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم طالت 22 مواطنًا على الأقل، 14 منهم من عائلة العمور وحدها.

وفي مدينة جنين، داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب المدينة فجر اليوم، واعتقلت 12 مواطنا. واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئ على مدخل قرية رمانة غرب جنين، وشرع الجنود بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وفي السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إجمالي المعتقلين في مناطق متفرقة في الضفة 39 فلسطينيا ، موضحاً انه تم الافراج عن معظمهم فيما بعد .

فيما يلي اسماءالاعتقالات التي طالت أكثر من 22 مواطنا غالبيتهم أسرى محررين.

وعُرف من بين المعتقلين في تقوع :

سليمان خالد العمور

احمد خالد العمور

منتصر رياض العمور

محمد رياض العمور

طلال العمور

سند طلال العمور

سفيان عودة الله العمور

انس عادل العمور

محمد عماد العمور

خليل عماد العمور

محمود علي العمور

محمود ذيب العمور

مومن راتب العمور

محمد سليمان الشاعر

براء رائد العمور

بهاء خالد البدن

حسين خالد البدن

ابراهيم فؤاد صباح

وجدي سامر البدن

خليل داوود ابو مفرح

موسى محمد العمور

رياض عماد البدن

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمد صريح حسن محاميد 38 عاما من بلدة اكتابا، وليد أبو الليل من نابلس، والاسير المحرر عثمان الخليلي من نابلس.