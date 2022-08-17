قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة تقوع في بيت لحم

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء 17/8/2022 حملة اعتقالات واسعه في بلدة تقوع في بيت لحم.

وقالت مصادر محلية ان الاعتقالات طالت أكثر من 22 مواطنا غالبيتهم أسرى محررين.

وعُرف من بين المعتقلين في تقوع :

سليمان خالد العمور

احمد خالد العمور

منتصر رياض العمور

محمد رياض العمور

طلال العمور

سند طلال العمور

سفيان عودة الله العمور

انس عادل العمور

محمد عماد العمور

خليل عماد العمور

محمود علي العمور

محمود ذيب العمور

مومن راتب العمور

محمد سليمان الشاعر

براء رائد العمور

بهاء خالد البدن

حسين خالد البدن

ابراهيم فؤاد صباح

وجدي سامر البدن

خليل داوود ابو مفرح

موسى محمد العمور

رياض عماد البدن

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمد صريح حسن محاميد 38 عاما من بلدة اكتابا، وليد أبو الليل من نابلس، والاسير المحرر عثمان الخليلي من نابلس.