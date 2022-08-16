تراجع أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8%، إلى 94.37 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5%، إلى 88.97 دولارًا للبرميل.

وكانت قد انخفضت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.

ويُشار إلى أنه خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

جدير ذكره أنه توقع محللون إن مزيدا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وصرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، بأن إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص "النهائية" للاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن رد إيران.

وبدوره، دعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء مرونة لحل ثلاث مسائل متبقية عالقة.