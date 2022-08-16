طريقة عمل البفاريا، ويبحث الكثر من المتابعين في هذه الأوقات عن طريقة عمل حلو البفاريا، وهو من الحلويات الباردة والتي يمكن لربات البيوت صنعها بشكل سريع في البيت، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل من قبل المتابعين عن الموضوع، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان طريقة عمل البفاريا، آملين ان ينال المقال على اعجابكم.

أولاً: المكونات:

مكونات أول طبقة:

- الحجم: (صينية وسط)

- كيس ونص بسكويت سادة

ثانياً: طريقة التحضير:

- تصفيط البسكويت بصينية وسقيه بنسكافيه او حليب حسب رغبتك

- ضعي طنجرة ع الغاز ٣ كاسات مية و٦ملاعق حليب بودرة و٦ ملاعق سكر و٦ ملاعق طحين وفانيلا وحركي.

- حركي القدر بشكل سريع حتى ما يتكتل معك

- عندما يبدأ القدر بالثقلان أضف ربع قالب زبدة وقليل من ماء الورد.

- عادة تحريك القدر حتى تذوب الزبدة

- فور بدء غليان القدر أضف بيضة وحرك بشكل سريع حتى تختفي البيضة (يمكنك الاستغناء عنها) وارفعيه عن الغاز واسكبي هالخليط فوق البسكويت واستني تبرد شوي واعملي تاني طبقة.

تاني طبقة :

المكونات:

٣كاسات مية و ٤ملاعق حليب بودرة و٥ملاعق طحين و ٦ملاعق سكر وفانيلا وبيضة وربع قالب زبدة ومعلقتين كبار كاكاو مر.

أكملي (نفس خطوات اول طبقة) وضعيها في الثلاجة .

وبالهناء والشفاء.