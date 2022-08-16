حريق هائل في كنيسة بمدينة المنيا المصرية

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة.

وقال الأنبا ديسقورس، أسقف كنيسة الأنبا بيشوي:" أن الحريق دمر محتويات الكنيسة بالكامل، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بشرية في الحادث".

وأضاف ديسقورس :"أن الكنيسة كانت مغلقة، اليوم، وفوجئوا باتصالات من الأهالي تخطرهم بحريق فيها وتم إخطار الحماية المدنية التي حضرت وسيطرت على الحريق".

وتابع : "الكنيسة دُمرت بالكامل، وغير معلوم سبب الحريق حتى الآن".

وبدوره أفاد مصدر أمني بأن شرطة النجدة تلقت إخطارا بنشوب حريق في كنيسة الأنبا بشوي بمدينة المنيا الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت الأحد حريقا ضخماً في كنيسة الشهيد أبو سيفين، بمنطقة إمبابة بالجيزة أودى بحياة 41 شخصا فضلا عن إصابة 14 آخرين.