الدفاع الجوية السورية تسقط صواريخ "إسرائيلية" خلال الغارة الأخيرة

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين "إسرائيليين" من أصل 8 صواريخ أثناء الغارة الجوية "الإسرائيلية" الأخيرة مساء الأحد.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الاثنين، أن 4 مقاتلات للقوات الجوية الإسرائيلية وجهت ضربة بـ 8 صواريخ مجنحة موجهة إلى مواقع البنية التحتية والدفاع الجوي السوري في محافظتي طرطوس ودمشق.

وأشار البيان إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت الضربة دون أن تدخل أجواء سوريا، مضيفًا أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت اثنين من الصواريخ.

وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين بجروح.