مقتل جندي بنيران صديقة في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل الجندي الذي أصيب برصاصتين في صدره بالقرب من طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن أحد الجنود اشتبه بوجود مقاوم فلسطيني فأطلق عليه النار ثم تبين لاحقا أنه زميله.

وأكد المتحدث ذاته، مساء أمس، أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون سيارة مسرعة قرب طولكرم.

و اشارت مصادر عبرية الى أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الجنود، من بينهم اصابة وصفت بالخطيرة، قبل ان يتم الإعلان عن مقتله صباح اليوم.

وأضاف أن طائرات مروحية هرعت لمكان العملية لنقل المصابين.

وفرض الاحتلال الرقابة العسكرية على كافة القنوات حول العملية، التي نفذها مسلحون قبل أن يتمكنوا من الانسحاب بسلام.

لاحقاً، جيش الاحتلال زعم في تحقيق أولي ان إصابة جنود بالرصاص في قرية الشويكة بطولكرم نجم عن نيران صديقة وليس عملية نفذها فلسطينيون.