أوباميانج يرد على عرض تشيلسي

رد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم برشلونة، على العرض الجيد الذي حصل عليه من نادي تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويبحث تشيلسي عن مهاجم جديد خلال الميركاتو الحالي، عقب إعارة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان لمدة موسم واحد.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أوباميانج رفض عرض تشيلسي، وأبلغ الألماني توماس توخيل مدرب البلوز بأنه يفضل البقاء في برشلونة هذا الموسم.



ويلعب بيير إيميريك أوباميانج، دور البديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف برشلونة.



يذكر أن برشلونة يحتاج إلى التخلص من عدة لاعبين، من أجل قيد جول كوندي مدافع الفريق، في رابطة الليجا.



وكان المهاجم الجابوني قد انتقل من آرسنال إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي، عبر صفقة مجانية.