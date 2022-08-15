بالفيديو استشهاد الشاب "محمد إبراهيم" شحام من كفر عقب بعد إطلاق الاحتلال النار على رأسه

​أعلن إعلام الاحتلال عن استشهاد الشاب محمد الشحام اليوم الاثنين 15/8/2022 بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في منطقة الرأس، في بلدة كفر عقب شمال القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شحام من منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد إطلاق النار على رأسه داخل المنزل.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة شحام في بلدة كفر عقب، وفور اقتحامها للمنزل ودون أن يشكل الشاب محمد أي خطر على القوة المقتحمة أطلقت القوة الخاصة النار عليه برأسه بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وواصلت تفتيش المنزل بعد إطلاق النار على الجريح محمد.







ولفتت المصادر المحلية أن القوة الخاصة وأثناء انسحابها اعتقلت الشاب محمد رغم إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وقال والد الشاب: "إن نجله أصيب بطلق ناري في الرأس مباشرة وترك ينزف في المنزل لمدة 40 دقيقة دون تقديم الإسعاف له".