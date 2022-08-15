بالأسماء : اعتقالات في الضفة والقدس بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين ١٥/٨/٢٠٢٢ ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .
وعرف من بين المعتقلين كلاً من :
١. الطالب في جامعة بيرزيت أسيد القدومي- رام الله
٢. عبد الله التميمي- الرام شمال القدس
٣. المحرر يوسف هوشة- بيرزيت شمال رام الله
٤. المصاب محمد الشحام- كفر عقب شمال القدس
٥. حسين عطية- الجديرة شمال غرب القدس
٦. سيف القاسم- الجديرة
٧. محمد فوزي الخطيب- حزما شرق القدس
٨. يزن عدنان الخباص- عصيرة الشمالية قرب نابلس
٩. الشيخ حسن الزغل- زبوبا قرب جنين
١٠. أحمد الحج- دير أبو مشعل غرب رام الله
١١. فؤاد أبو سمرة- دير أبو مشعل
١٢. حسن مطر- دير أبو مشعل
١٣. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل
١٤. عبدو طبخ- دير أبو مشعل
١٥. أمين حمدان- دير أبو مشعل
١٦. مجاهد الشحم- دير أبو مشعل
١٧. سيف راسم- دير أبو مشعل
١٨. الفتى أحمد رائد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم
١٩. الفتى سيف أيمن طقاطقة- بيت فجار
٢٠. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار
٢١. أحمد نبيل ثوابتة- بيت فجار
٢٢. صامد غانم- سيلة الظهر جنوب جنين
٢٣. عمر يوسف زهران- دير أبو مشعل