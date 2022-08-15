بالأسماء : اعتقالات في الضفة والقدس بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين ١٥/٨/٢٠٢٢ ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .

وعرف من بين المعتقلين كلاً من :

١. الطالب في جامعة بيرزيت أسيد القدومي- رام الله

٢. عبد الله التميمي- الرام شمال القدس

٣. المحرر يوسف هوشة- بيرزيت شمال رام الله

٤. المصاب محمد الشحام- كفر عقب شمال القدس

٥. حسين عطية- الجديرة شمال غرب القدس

٦. سيف القاسم- الجديرة

٧. محمد فوزي الخطيب- حزما شرق القدس

٨. يزن عدنان الخباص- عصيرة الشمالية قرب نابلس

٩. الشيخ حسن الزغل- زبوبا قرب جنين

١٠. أحمد الحج- دير أبو مشعل غرب رام الله

١١. فؤاد أبو سمرة- دير أبو مشعل

١٢. حسن مطر- دير أبو مشعل

١٣. قصي عيسى ربيع- دير أبو مشعل

١٤. عبدو طبخ- دير أبو مشعل

١٥. أمين حمدان- دير أبو مشعل

١٦. مجاهد الشحم- دير أبو مشعل

١٧. سيف راسم- دير أبو مشعل

١٨. الفتى أحمد رائد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

١٩. الفتى سيف أيمن طقاطقة- بيت فجار

٢٠. محمد محمود طقاطقة- بيت فجار

٢١. أحمد نبيل ثوابتة- بيت فجار

٢٢. صامد غانم- سيلة الظهر جنوب جنين

٢٣. عمر يوسف زهران- دير أبو مشعل