بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم يلا شوت...تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مباشر الآن يلا كورة

بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم يلا شوت...تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مباشر الآن يلا كورة، يتلقي تشيلسي مساء اليوم الأحد، في ثاني مبارياته في الدوري الانجليزي 2022/2023م، غريمه توتنهام هوتسبير، وعينه على تحقيق الانتصار والفوز بالثلاثة نقاط، واستكمال مرحلة الاعداد والتجهيز التي ووفق العديد من المحللين الرياضين تظهر قوة فريق تشيلسي خاصة بعد الصفقات التي عزز فيها الفريق نفسه استعداداً للموسم الرياضي الجديد في انجلترا 2022/2023، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات نادي تشيلسي الانجليزي، وخاصة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد 14/8/2022م، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي 2022، وكذلك تشكيل تشيلسي أمام توتنهام هوتسبير، والقناة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الانجليزي 2022م.

مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر في الدوري الانجليزي 2022

ويعتبر اللقاء بالنسبة للفريقين تشيلسي وتوتنهام لقاء هاماً، وتتجه الأنظار صوب ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأحد، حيث يحتضن قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (2022- 2023)، عندما يستقبل تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبير في ديربي لندن، ويحتل تشيلسي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام إيفرتون بهدف دون رد.

بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري

ويخوض تشيلسي وتوتنهام، اللقاء الساعة 6:30م بتوقيت مكة المكرمة، و5:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم نقل البث لمباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبيرعلى شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports Connect” من أي مكان ومتابعة مباراة توتنهام هوتسبير من الجولة الثانية للدوري الانجليزي في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة، ولمشاهدة مباراة بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري هنــــــــــــــــــــا

Last time out against Spurs... 🤤 pic.twitter.com/fpFnGIXJUv — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2022

تشيكل تشيلسي المتوقع أمام توتنهام هوتسبير في الدوري

يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 3 نقاط أيضًا، بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى على أرضه على حساب ساوثهامبتون بنتيجة (4-1)، ولم يحقق توتنهام سوى 7 انتصارات في 60 مباراة خاضها في البريميرليج أمام تشيلسي، وتعادل في 20 لقاء وخسر 33 مواجهة أخرى، وذلك بحسب الأرقام التي استعرضها موقع "بي بي سي".



ونجح تشيلسي في الموسم الماضي في جمع عدد من النقاط (40 نقطة) خارج ملعبه، أكثر من تلك التي حصدها على ستامفورد بريدج (34 نقطة)، وفقد تشيلسي نقاطا في المباراة الأولى في الموسم التي يخوضها في البريميرليح على ملعبه 4 مرات في آخر 7 مواسم، محققًا 3 انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءين، ويواجه تشيلسي مدرب سابق للفريق للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ينتظر اللعب أماما أنطونيو كونتي اليوم بعد مواجهة فرانك لامبارد الأسبوع الماضي رفقة إيفرتون.

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واستقر المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد.

ويستضيف تشيلسي نظيره توتنهام، في المباراة القوية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب" ستامفورد بريدج"، معقل تشيلسي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام

ومن المتوقع أن يدخل توخيل، مدرب تشيلسي مواجهة الليلة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - سيزار أزبلكويتا

خط الوسط: ريس جيمس - جورجينو - نجولو كانتي - بن تشلويل

خط الوسط الهجومي: رحيم سترلينج - ماوسن ماونت

خط الهجوم: كاي هافيرتز

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وعلى الجانب الآخر حقق توتنهام 4 انتصارات متتالية في البريميرليج، وهي سلسلة الانتصارات الأطول حاليًا بين فرق المسابقة، ووصل توتنهام إلى 99 انتصار في ديربيات لندن المختلفة، وبإمكانه أن يصبح ثالث فريق حقق الانتصار رقم 100 بعد تشيلسي وآرسنال، ومع ذلك لم يحصد توتنهام سوى نقطة وحيدة في 5 ديربيات خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي، وسجل خلالها هدفا وحيدا، ويحتاج هاري كين، مهاجم توتنهام، لتسجيل هدفين ليحطم رقم سيرجيو أجويرو كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في البريميرليج رفقة ناد واحد، بعدما أحرز الأرجنتيني 184 هدفًا رفقة مانشستر سيتي، يذكر أن تشيلسي تغلب على توتنهام بثلاثية نظيفة، خارج أرضه، في لقاء الدور الأول بالموسم الماضي، وكرر الانتصار بهدفين دون رد في لقاء الدور الثاني بملعب ستامفورد بريدج، كما تواجه الفريقان أيضًا في نصف نهائي كأس الرابطة، وفاز تشيلسي ذهابًا على أرضه (2-0)، وكرر الانتصار خارج أرضه إيابًا بهدف دون رد، مشاهدة ماتش تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مباشر اضغط هنــــــــــــــــا

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ويستضيف ملعب "ستامفورد بريدج"، مباراة القمة بين تشيلسي ونظيره توتنهام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" البريميرليج"، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس، وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد نظيره توتنهام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

Premier League 22/23 // Episode two 📺 pic.twitter.com/gy0CVbaWt9 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2022

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي إيفرتون، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي ساوثامبتون، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى، ولمشاهدة مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر اليوم يلا شوت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وكان فريق تشيلسي قد حقق الفوز في الجولة الأولى على إيفرتون بهدف دون رد، كما فاز توتنهام على ساوثهامبتون بنتيجة 4-1.





تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي :

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بن دافيز - إيريك داير - كريستيان روميرو

خط الوسط: ريان سيسينون - رودريجو بينتانكور - بيير إيميل هويبيرج - إيمرسون

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسفيسكي

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تردد القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الانجليزي

وتمتلك قنوات بين سبورتس حقوق اذاعة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تعتبر الناقل الحصري البريميرليج وترددها:

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11013. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. الجودة: HD.

والجدير بالذكر أن نادي تشيلسي تواجد في المركز الثالث في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الماضي برصيد 74نقطة جمعهم من 38مباراة في الدوري الانجليزي.

Back at the Bridge today! 😎 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2022

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القناة الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير

وسيتم نقل البث لمباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports 1 HD Premium” من أي مكان ومتابعة مباراة توتنهام من الجولة الثانية للدوري الإسباني في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة، ولمشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــا

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ويتسلح تشيلسي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار على توتنهام، أحد أصعب المنافسين فى بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يرشح كل منهما للمنافسة على اللقب أو احتلال أحد مراكز المقدمة في نهاية الموسم.

وفى المقابل، يأمل فريق توتنهام فى الحفاظ على قمة الدوري الانجليزي وتقديم عرض قوى اليوم أمام تشيلسي بعدما حقق انتصارًا ثمينًا على ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأولي، ليكشر وبقوة عن أنيابه فى الموسم الجاري، تحت قيادة مديره الفني أنطونيو كونتي.

تاريخيًا.. التقى تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز 60 مرة، وفاز توتنهام هوتسبير في 7 مباريات، بينما انتصر تشيلسي 33 مباراة، وانتهت 20 مباراة بالتعادل، وسجل لاعبي السبيرز في مرمى تشيلسي 55 هدفًا، بينما سجل لاعبي البلوز في شباك توتنهام 108 هدفًا، بي ان سبورت مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم اضغط هنــــــــــا

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أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسى أن توتنهام هوتسبير من أفضل الفرق فى العالم على مستوى الهجمات العكسية، وذلك قبل الديربي الذى يجمع الفريقين.

وأضاف توخيل، فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، "لدينا أسلوب خاص، من المهم أن نكون جيدين فى التعامل مع الكرة، وأن نكون الفريق المهيمن، نأمل أن نبقى المباراة فى نصف ملعبهم، كما علينا السيطرة على هجماتهم المعاكسة، توتنهام ربما الأفضل بالعالم بالهجمات المعاكسة."

وتابع توخيل، "توتنهام فريق تنافسي وموهوب، أعرف جيدًا ما استثمرناه والمستوى الذي لعبناه للفوز عليهم أربع مرات وعدم استقبال أي هدف، لا أصدق كل ما يقوله أنطونيو كونتي قبل المباريات وبعدها، أنا معجب به كثيرًا، وأعتقد أن كل فريق يقوم بتدريبه يتنافس على كل شيء، هذا ما يثبته الآن".

وقال توخيل ، "لن نصاب بالذعر بسبب سوق الانتقالات ولن نحاول التعاقد مع لاعبين لسنا مقتنعين 100% بهم، جميع تعاقداتنا حتى الأن هي تعاقدات رائعة وستساعدنا".

وأتم مدرب تشيلسي، "قد نضيف مدافعًا آخر لفريقنا، بالنظر لعدد المدافعين الحاليين ولأننا نلعب بـ3 مدافعين في الخلف"، موضحا "ماركوس ألونسو لا يتدرب، إنه يحاول إكمال إنتقاله".

وتصدر تشيلسي قائمة أكثر أندية الدوري الإنجليزي إنفاقا للأموال على الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بقيمة 176.5 مليون إسترليني، بعد أن أبرم 6 صفقات لتدعيم صفوف الفريق.

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ماتش تشيلسي وتوتنهام هوتسبير مباشر

وانسحب نادي تشيلسي من سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ويرغب برشلونة في التخلص من دي يونج، بسبب راتبه الكبير، بالإضافة إلى استخدام أمواله في التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي كان على أعتاب الوصول إلى اتفاق نهائي مع برشلونة، هذا الأسبوع، حول صفقة دي يونج مقابل 67.6 مليون جنيه إسترليني، لكن البلوز انسحب الآن من السباق.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تشيلسي يركز على التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي، بطلب من المدير الفني الألماني توماس توخيل.



وزعمت تقارير أن مانشستر يونايتد يواصل بقوة في محاولات التعاقد مع دي يونج، وسيعقد المدير الفني الهولندي إريك تين هاج اجتماعًا مع اللاعب في الأسبوع المقبل، لإقناعه بالانتقال إلى "أولد ترافورد".

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