تشيلسي ينسحب من صفقة دي يونج

انسحب نادي تشيلسي من سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويرغب برشلونة في التخلص من دي يونج، بسبب راتبه الكبير، بالإضافة إلى استخدام أمواله في التعاقد مع برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي كان على أعتاب الوصول إلى اتفاق نهائي مع برشلونة، هذا الأسبوع، حول صفقة دي يونج مقابل 67.6 مليون جنيه إسترليني، لكن البلوز انسحب الآن من السباق.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تشيلسي يركز على التعاقد مع مهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي، بطلب من المدير الفني الألماني توماس توخيل.



وزعمت تقارير أن مانشستر يونايتد يواصل بقوة في محاولات التعاقد مع دي يونج، وسيعقد المدير الفني الهولندي إريك تين هاج اجتماعًا مع اللاعب في الأسبوع المقبل، لإقناعه بالانتقال إلى "أولد ترافورد".