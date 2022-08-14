الأسير الشيخ يوسف الباز يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع ممتنعا عن شرب الماء

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد 14/8/2022 ، أنّ الأسير الشيخ يوسف الباز (64 عامًا)، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على استمرار اعتقاله، وما يزال في مستشفى "سوروكا" إثر تدهور وضعه الصحي قبل يومين

وكان الشيخ الباز قد صعّد إضرابه بالامتناع عن الماء

يذكر أنّ الاحتلال ومخابراته أبقت على اعتقاله، رغم قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنه، وعليه شرع بالإضراب عن الطعام

يُشار إلى أنّ الشيخ الباز من الأراضي المحتلة في الداخل المحتل، متزوج وأب لستة أبناء، وهو إمام مسجد اللد الكبير، وكان الاحتلال اعتقله في 30 نيسان الماضي.