التردد الجديد لقناة ام بي سي أكشن MBC ACTION 2022 على نايل سات، حيث يبحث عدد كبير من المتابعين عنه خاصة في فترة الصيف قت إجازة ممتع على برامج هذه القناة المميز، وتعد من أفضل القنوات على الإطلاق في مجال أفلام ومسلسلات الاكشن، كما أنها توفر وقت خلال اليوم لعرض مباريات المصارعة الحُرة لكبار أبطال هذه الرياضية التي أصبحت عالمية ويُقام لها بطولات متعددة.

نبذة عن القناة

في عام 2007 استطاعت القناة أن تستمر في البث حتى وقتنا هذا وذلك لما تقدمة من محتوى يكون قادراً على جذب عدد لا نهائي من المشاهدين مما يجعلها من القنوات الأولى في مجالها، فهي تضم مسلسلات وأفلام أكشن بجانب مباريات المُصارعة الحُرة WWF التي تحصل على أكبر نسبة متابعة من مختلف دول العالم.

ضبط تردد قناة ام بي سي أكشن

من الممكن ضبط تردد قناة ام بي سي أكشن بسهولة وتثبيته على جهاز الاستقبال “الرسيفر” وذلك باتباع الخطوات التي سوف نذكرها خلال النقاط التالية: –

- يتم الضغط على زر القائمة بالريموت.

- سوف تظهر قائمة منسدلة نختار منها Options.

- نضغط على تثبيت “Installation”.

- أختيار تثبيت يدوي.

- أختيار القمر الصناعي نايل سات.

- يتم إدخال التردد الذي سوف نوضحه.

- تحديد الاستقطاب.

- معدل الترميز.

- أختيار موافق.

- أختيار حفظ.

تردد قناة ام بي سي أكشن نايل سات:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470

القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Action

برامج قناة ام بي سي أكشن

قناة ام بي سي أكشن توفر محتوى متميز من البرامج المتنوعة وتهتم كثيراً بعرض الأفلام والمسلسلات الاكشن التي يُفضلها عشاق الفن الغربي، فهي قناة قادرة على أن تكون الأفضل في المحتوى الأجنبي، فهي تضم مجموعة متميزة من هذه الأفلام يمكن أن نوفر البعض منها خلال النقاط التالية: –

- مسلسل Super Fun night: وهو من أهم وأفضل المسلسلات الأجنبية الذي يحصل على أعلى نسبة متابعة من الجمهور وذلك لأن أحداثه تدور حول بعض المغامرات التي تتعرض لها 3 فتيات تكون سبباً في تغيير حياتهم وانقلابها رأساً على عقب.

- بطولة Super Show down للمصارعة الحُرة.

- Ravenswood.

- The Carbonaro.

- برنامج أراوند ذا وورلد إن 80 تريكس: وهو يقدمه ساحران يقومون ببعض العروض في شوارع أوروبا.

- فيلم What went down.

- فيلم Crazy Wheels.-