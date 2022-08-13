الشهيد القائد زيـــاد المــدلل.. كان ذكـياً ومحـباً لدراسته ورُغم ذلك أحب الشهادة..!

"الشهيد زياد منذ نعومة إظفاره كان يتميز بأنه يتصرف بمسؤولية كبيرة وبقيت هذه الصفة ملازمة له حتى استشهاده وكان متفوقاً في دراسته"، بهذه العبارة بدأ والد الشهيد زياد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل وصف فلذة كبده الشهيد القائد في سرايا القدس زياد الذي ارتقى خلال معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس مؤخراً ضد العدو الصهيوني.

تميز بفطنة وذكاء كبير

وقال القيادي المدلل خلال حديث خاص لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" زياد كان يمتلك فطنة وذكاء جعلت كل من يعرفه ويتعامل معه يحبه، ما جعل جده يكون من أكثر المحبين له لفطنته وذكاءه فكان يصطحبه معه في كل مكان يذهب إليه".

وأضاف المدلل:" زياد كان يهوى هندسة الكمبيوتر ويهتم بها أهتماماً كبيراً، مبيناً أنه نتيجة لذلك استفادت سرايا القدس من زياد كثيراً في مجال الكومبيوتر".

كان خفيف الظل ومبتسماً دائماً

وتابع:" زياد كان خفيف الظل مع كل من عرفه ومحباً لأصحابه، ويمتلك كريزما خاصة وابتسامة لطيفة وبشوش الوجه ما جعله يكون مقرباً بشكل كبير من الكثير من الناس، وكان هادئاً ونادراً ما يغضب إلا على أشياء تستحق الغضب".

كان طموحاً ومحباً للدارسة

وعن رحلته العلمية، أوضح المدلل أن أبنه زياد كان طموحاً بالرغم من الأعباء الملقاة على عاتقه في العمل الجهادي، فقد أنهى مرحلة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، ثم بدأ دراسة ماجستير الإدارة في جامعة الإسراء وكان يجهز لمناقشة رسالة الماجستير، وعينه صوب الدكتوراة ومن أين يحصل عليها.

مواقف لا تنسى

ومن آخر المواقف التي حصلت من الشهيد زياد، قال:" كان هناك عزاء لأقارب لنا في غزة وذهبنا بصحبة والدته لهذا العزاء، وعند عودتنا من المأتم قام الشهيد زياد بالنزول إلى السوبر ماركت وقام بشراء المكسرات والعديد من أصناف الشوكولاته بشكل غريب ولا إرادي وقام بإطعام أمه".

وأضاف والد الشهيد القيادي المدلل:"في أحد الجلسات مؤخراً مع زياد في البيت قال لي:"سوف آتيك مقطعاً أشلاء"، موضحاً أن زياد صدق فيما أراد لذلك صدقه الله واصطفاه شهيداً".

وأشار إلى الشهيد زياد قبل استشهاده قام بتنظيف البيت وغسله وتعطيره ووضع بعض الشوكولاته والحلوى على الطاولة، خلال الفترة التي ذهبت زوجته إلى بيت أهلها فكان هذا من المواقف التي لا تنسى لزياد خلال الفترة الأخيرة.

مشواره الجهادي

وعن مشواره الجهادي، لفت القيادي المدلل إلى أن زياد التحق في حركة الجهاد الإسلامي منذ نعومة إظفاره وتدرج في العمل التنظيمي حتى التحق في صفوف سرايا القدس.

ونوه القيادي المدلل، إلى أن زياد كان ملازماً للشهيد القائد صلاح أبو حسنين، ومن بعده أصبح يلازم القائد خالد منصور حتى أصبح يقال أن يكون زياد يكون خالد وأين يكون خالد يكون زياد".