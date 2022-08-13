دي يونج يفصح عن ناديه الجديد

تحدث الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة مع زملائه في الفريق الكتالوني حول مستقبله، خلال الموسم الحالي.



وزعمت تقارير أن مانشستر يونايتد اتفق مع برشلونة على ضم دي يونج في صفقة تتخطى 70 مليون يورو منذ عدة أسابيع، لكن اللاعب الهولندي رفض الانتقال إلى الشياطين الحمر.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن دي يونج أبلغ زملاءه في غرفة الملابس بأنه قد ينتهي به الأمر إلى الانتقال إلى مانشستر يونايتد.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونج بات أكثر انفتاحًا لقبول الرحيل إلى أولد ترافورد، رغم أن اللاعب يتوقع أن تتم الصفقة في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.



وأوضحت أن "اللاعب الهولندي غاضب جدًا من برشلونة، لأنه يرى أن النادي يضغط عليه للمغادرة، ولهذا السبب فإن دي يونج لن يقدم أي تسهيلات للبارسا عند رحيله".



وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة مدين لدي يونج بما يقرب من 17 مليون يورو (رواتب مؤجلة).