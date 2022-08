بالفيديو ‏"شاومي" تكشف عن أول إنسان آلي من تطويرها

أزاحت شركة "شاومي" الصينية الستار، عن نموذج أولي لإنسان آلي من تطويرها.‏

وتم تقديم الروبوت في حدث مباشر، في وقت سابق اليوم، ويحمل اسم "ميتال برو"، ويزن 52 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 177 سنتيمترا، كما أنه ينتمي إلى برج الأسد، وفقا لما ذكره موقع "إنغادجيت".

وظهر "ميتال برو" أمام المشاهدين وهو يقوم بجولة على المسرح، قبل أن يقبل بأدب التقاط صورة "سيلفي" مع المسؤول عن وجوده، كما أنه كان قادرا على الخروج من المسرح دون أي مشاكل.

ويتمتع الروبوت بوجه على شكل لوحة "أوليد" منحنية، قادرة على الرؤية بطريقة "ثلاثية الأبعاد"، كما أنه يمتلك القدرة على الاستمتاع بمواسطة ميكروفونين، وتحديد 45 نوعا من المشاعر من خلال تحليل التعبيرات الصوتية للبشر، فضلا عن أنه يكتسب مرونة في الحركة بسبب امتلاكه لـ13 مفصل.

وتبلغ تكلفة الروبوت "ميتال برو" من شركة "شاومي" من 89100 إلى 104 ألف دولار أمريكي.

ويعد روبوت "ميتال برو" هو المنتج الثاني الذي يخرج من معمل "شاومي روبوتيكس" بعد الكلب الآلي "سايبر دوغ" في شهر أغسطس/ آب عام 2021.

