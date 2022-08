بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني اليوم.. التشكيل المتوقع مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، يبحث عشاق الدوري الإسباني عن بث مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في افتتاحية الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء توقيت مكة المكرة والقدس من مساء اليوم السبت 13 أغسطس 2022 وذلك على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل النادي الكتالوني، وكل العيون تترقب مستوى الصفقات الجديدة لنادي برشلونة التي أبرمها في هذا الميركاتو، لاسيما على روبرت ليفاندوفيسكي الذي تعاقد معه برشلونة من نادي بايرن ميونخ هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو، فالجميع يراقب ما ستؤول إليه المباراة الأولى من الموسم الجديد في الليغا.

برشلونة ضد رايو فاليكانو بث مباشر اليوم

وفي افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإسباني الدرجة الأولى يلعب فريق برشلونة ضد نظيره رايو فاليكانو وذلك بعد الصفقات المدوية التي أبرمها نادي برشلونة لتنقذه من المواسم الصفرية التي حظي بها مؤخراً، لهذا يبحث عشاق النادي لاكتالوني عن، بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني اليوم.. التشكيل المتوقع مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو، من أجل مشاهدة افتتاحية برشلونة ونظيره رايو فاليكانو، ومشاهدة مستوى اللاعبين الجدد ومدى الانسجام بينهم، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط مشاهدة، برشلونة ضد رايو فاليكانو بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبث مباشر.

التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم

يهتم الملايين من عشاق كرة القدم في القارة الأوروبي والوطن العربي، في البحث عن، التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو اليوم، والتي من المقرر أن تقام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 13 أغسطس 2022، على ملعب الكامب نو معقل فريق برشلونة، وذلك في أول مباراة سيلعبها نادي برشلونة في بدء مشوار مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023م، على أمل أن يخوض النادي الكتالوني مباراة مميزة ويحصد النقاط الثلاثة ويسعد جماهيره، بعد الأداء السيء الذي كان يقدمونه الموسم الماضي، والذي أخرجهم من كل البطولات.

وإليكم تشكيلة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب "تشافي هيرنانديز" المباراة معتمدا على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

رباعي الدفاع: جوردي البا - ايريك جارسيا - جويل كوندي - رونالد أراوخو.

وسط الملعب: بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي.

خط الهجوم: إنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفيسكي - رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم

ويبحث عشاق كرة القدم عن، بث مباشر مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني اليوم.. التشكيل المتوقع مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو؛ لأنهم حريصون على مشاهدة مباراة فريقهم المفضل ضد رايو فاليكانو في افتتاحية الدوري الإسباني، وكل الأعين ترصد الصفقات الجديدة التي أبرمها برشلونة، لذلك يمكنكم مشاهدة مجريات ووقائع لقاء برشلونة أمام رايو فاليكانو مباشرة وحصريا عبر شاشة قناة بي ان سبورتس 1 بريميوم القطرية المُشفرة، كما نرفق لكم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم، أو يمكنكم مشاهدة المباراة عبر، رابط بث مباشر سنرفقك لكم في هذه المقالة.