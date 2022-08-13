وفاة 9 مصريين بحادث سير مروع

شهدت محافظة المنيا المصرية، اليوم، حادثا مروعا لسيارتي ميكروباص، أسفر عن مصرع 9 مواطنين وإصابة 18 آخرين.

وقالت الأجهزة الأمنية المصرية –في بيان لها- : "إثر تلقيها إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى الموقع، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة".

وأضافت أنها حررت محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحادث.

كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، محمد أبو زيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة الحادث، حيث انتقل الأخير إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين، واتضح أنه نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة والتي كانت تقل 27 راكبا منهم 13 طفلاً مع ذويهم.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ 4 أيام حادث تصادم آخر أعلى محور سمالوط، وتسبب في وفاة 9 آخرين وإصابة 12 مواطنا، جميعهم من قرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المحافظة.