والد الأسير عواودة : الاحتلال يسمح لزوجة خليل بزيارته ظهر اليوم وقرار المحكمة قد يصدر الاثنين القادم

أكد والد الأسير خليل عواودة اليوم السبت 13/8/2022 ، إن الاحتلال "الإسرائيلي" سمح لزوجة الأسير عواودة بزيارته في مشفى أساف هروفيه في الداخل المحتل، في تمام الساعة ال12 ظهراً وحتى الواحدة والنصف .

وقال والد الأسير عواودة خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ، " سنعرف الحالة الصحية كاملة عن نجلي فور انتهاء الزيارة المقررة اليوم وخاصة أن عواودة يواصل الإضراب منذ 164 يوماً ويعاني ظروفاً صحية صعبة .

وتابع والدة الأسير " نرفض أن تكون الزيارة لتشكيل ضغوط على خليل وخاصة أنه يواصل إضرابه دون أي تراجع " ، مبيناً "أنه في حال ممارسة أي ضغوط على زوجته فعليها العودة فوراً " .



يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديداً لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، إذ أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.

وبشأن جلسة المحاكمة ، قال والد عواودة لا يوجد جلسة غداً والتقرير الطبي وصل المحكمة والقرار قد يصدر الاثنين القادم ، متمنياً أن يصدر الاحتلال قراراً بالإفراج عن عواودة .