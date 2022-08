ليبيا.. تعرض مدينة بنغازي لهزة أرضية بقوة 5.9 درجة

تعرضت مدينة بنغازي الليبية ليلة الجمعة لهزة أرضية بقوة 5.9 درجة استمرت لعدة ثوان.

وقال سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بالهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأشار المركز إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

