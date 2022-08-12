طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات وخاصة يوم الجمعة على طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية التي تتميز بمذاقها اللذيذ الذي لا يستطيع أحد مقاومته، وبعد أن لاحظنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة مقالة بعنوان طريقة عمل المقلوبة الفلسطينية، ولمعرفة الطريقة نرجو من المتابعين قراءة المقال حتى النهاية.

المقلوبة الفلسطينية:

تعتبر من الأكلات المشهورة والمنتشرة في بلاد الشام وتركيا، وتتكون بشكلٍ رئيسي من الأرز مع الخضار المقلية، وقد تكون باذنجان أو زهرة أو بطاطا أو الفول الأخضر، ويمكن عمل مزيج من الخضراوات في الطبخة نفسها، كما يوضع معها لحم الضأن أو الدجاج، ولكن يكثر طهيها مع الدجاج، وعادة ما تقدم مع اللبن أو السلطة العربية المكونة من البندورة والخيار والبقدونس والخس وعصير الليمون الحامض، وسيتم في هذا المقال طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية.

طريقة تحضير المقلوبة الفلسطينية

أولاً: المكونات

- دجاجة واحدة حجمها متوسط ومقطعة إلى أربع قطع.

- ثلاثة أكواب من الأرز.

- ثلاث حبات من بطاطا.

- حبتان من الباذنجان.

- حبة واحدة من الزهرة.

- بصلة واحدة مقطعة إلى مربعات.

- ورقة واحدة من ورق الغار.

- ملعقتان كبيرتان من الملح. عود قرفة.

- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

- ملعقة واحدة صغيرة من القرفة الناعمة.

- ملعقة صغيرة واحدة من الهال المطحون.

- ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

- ملعقة كبيرة واخدة من الزيت النباتي.

- ماء لسلق الدجاج.

ثانياً: طريقة التحضير:

- افرمي البصل وضعيه في قدر على الناء، ضعي فوقه ملعقة من الزيت النباتي، ثم قلبيه جيداً وأضيفي الدجاج، ثم قلّيه جيداً.

- أضيفي عود القرفة، وورقة الغار، وملعقة القرفة، ثم ضعي الماء حتى يغمر الدجاج، واتركيها على النار حتى تنضج.

- بعد نقع الأرز لمدة نصف ساعة، صفيه جيداً من الماء، وضعي عليه البهارات الباقية وملعقتين من الملح. اقطعي البطاطا دوائر ثم اقليها، وذلك أيضاً بالنسبة للباذنجان والزهرة، بحيث نقطعها ونقليها.

- أخرجي الدجاج من المرق بعد نضجه، وصفيها من البهارات ثم اقليها.

- أحضري قدر واسع، ثم ضعي القليل من الأرز المبهر في القاع، ثم ضعي قطع الدجاج المقلية، ثم بطاطا ثم الزهرة، وضعي ما تبقى من الأرز فوق المكونات، ثم اسكبي كمية من مرق الدجاج بعد تصفيته من البهارات حتى تغمري الأرز كله.

- ضعي القدر على النار، وعندما تغلي ويبدأ الأرز بامتصاص المرقة قومي بتخفيف النار إلى أقل درجة، واتركيها حتى تنضج. اقلبي القدر في صينية كبيرة، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق وهي مقلوبة، ثم قومي برفع القدر وقدميها ساخنة.

وبالهناء والشفاء آملين أن ينال اعجابكم.