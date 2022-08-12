منتخب المغرب يقيل مدربه قبل مونديال قطر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أمس الخميس، انفصاله بالتراضي عن مدرب "أسود الأطلس" البوسني-الفرنسي وحيد خليلودجيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان لها :"إن هذا القرار جاء "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات" المونديال".

ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلودجيتش، مؤكدا أن الاتحاد "سيوفر جميع الوسائل والإمكانيات للاستعداد الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم".

وأعرب البيان عن شكره الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خاليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة.

ويُشار إلى أنه نجح المدرب البالغ 69 عاما في قيادة منتخب المغرب للتأهل إلى مونديال قطر 2022، حيث يواجه كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا، غير أنه دخل في خلاف مع الاتحاد المغربي بسبب رفضه استدعاء جناح نادي تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.

وتضاربت التصريحات بين رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع وخليلودجيتش حول الموضوع، فكلما خرج الأول للتأكيد على عودة نجم تشلسي يرد البوسني متشبثا بقرار الاستبعاد.

جدير ذكره أنه ظل رحيله موضوع شائعات متواترة في وسائل الإعلام المحلية خلال الأشهر الأخيرة، مع الإشارة إلى احتمال تعويضه بالمدرب السابق لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي.