"الفيفا" يعلن تقديم موعد انطلاق كأس العالم "قطر 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الليلة، أن نهائيات كأس العالم 2022 ستنطلق قبل يوم واحد من الموعد الأصلي بعد الموافقة بالإجماع على خوض قطر صاحبة الضيافة مباراة الافتتاح أمام الإكوادور في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى، ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح الذي يسبق مباراة البلد المستضيف قطر أمام الإكوادور في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر.

جدير ذكره أنه جرت العادة أن تنطلق مباريات البطولة بعد حفل الافتتاح، الأمر الذي دفع "الفيفا" إلى تعديل البرنامج بعد موافقة منتخبي قطر والإكوادور على خوض المباراة الافتتاحية قبل يوم واحد من الموعد السابق.