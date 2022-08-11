سفارة فلسطين بالقاهرة توضح آليات التقدم للمنح الدراسية في الجامعات المصرية

أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية تنويهاً حول التقدم للمنح الدراسية في الجامعات المصرية.

و أشارت السفارة الى أن التقدم والبت في كافة المنح المقدّمة للطلبة الفلسطينيين لا يتم عبر السفارة منذ العام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١، و يتم التقدم بطلب الحصول على المنحة وفق الآليات التالية:

1. المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الحكومية المصرية، يتم التقدم لها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة فلسطين.

2. المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة يتم التقدم لها من خلال ديوان قاضي القضاة بدولة فلسطين.

3. المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية، يتم التقدم لها من خلال مؤسسة ياسر عرفات.

4- المنح المقررة لطلبة كلية الشرطة بالقاهرة، يتم التقدّم لها من خلال إدارة التدريب بقيادة جهاز الشرطة برام الله.

5- المنح المقررة للطلبة الفلسطينيين في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة يتم التقدم لها من خلال اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم.

6- منح الكلية الحربية من خلال هيئة التدريب العسكري والأجهزة السيادية المعنية في الأمن الوطني الفلسطيني.