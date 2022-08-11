الاتحاد الاوروبي: هناك مخاوف خطيرة بشأن الحالة الصحية للأسير خليل عواودة

أكد مكتب الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الخميس أن هناك مخاوف إنسانية خطيرة بشأن الحالة الصحية التي تهدد حياة خليل عواودة، المضرب عن الطعام الآن لمدة 152 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

و أوضح مكتب الاتحاد أن عدد المعتقلين الإداريين تضاعف تقريبًا من 352 في مايو 2020 إلى 648، من بينهم 6 أطفال، اعتبارًا من يوليو 2022.

و كانت زوجة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، خليل عواودة أكدت أن هناك وهن شديد وشبه انعدام في الرؤية للأسير خليل عواودة، وهو غير قادر على الكلام أو الحركة، ووزنه بات أقل من 35 كيلوغراماً.

وأمس، عقدت ما يسمى محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية، جلسة جديدة للنظر في الاستئناف المقدم على قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق الأسير عواودة.

وقررت المحكمة السماح لمحامية الدفاع عنه بزيارته بشكل عاجل اليوم الخميس، برفقة طبيب مختص لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية ومن ثم ستصدر قرارها يوم الأحد القادم، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه المحكمة الحالة الصحية الخطيرة التي يمر فيها الأسير خليل عواودة.