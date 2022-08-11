شرطة الاحتلال تحقق في أسباب حادث القدس.. هل هو عملية فدائية؟

ذكرت القناة 12 العبرية نقلاً عن قائد شرطة القدس المحتلة كوبي يعقوب قوله إنه يتم فحص سبب الحادث الذي وقع في القدس مساء اليوم الخميس و أدى لسقوط عدد من القتلى و الجرحى.

و قال يعقوب:" لقد انتهى إنقاذ الجرحى، و يتم فحص سبب الحادث حاليا من قبل فاحصي الحوادث هناك ثلاثة قتلى وعشرة جرحى آخرين، لقد أجلينا الضحايا وفي الوقت الحالي لا يوجد أحد في مكان الحادث".

و أضاف يقول: "نحن نحقق ولكن سأقول على وجه اليقين، هذا ليس هجوما! هذا حادث سيارة مؤسف يتم فحص ظروفه حاليا، بقدر ما نفهم أنه خطأ أدى إلى الحادث، حالة السائق طفيفة وهو في الغالب مصاب بصدمة بسبب الحادث، و قد تم اعتقال للاستجواب".

و بحسب القناة 14 العبرية، فإن التحقيق الأولي يظهر أنه وقع خلل في المكابح مما أفقد السائق قدرته على التحكم في الباص.

بينما أشارت صجفة يديعوت أحرونوت الى أنه هذا أول يوم عمل لسائق الباص، و أن الشرطة "الإسرائيلية" أعلنت اعتقالها للمشتبه به بوقوع الحادثة "سائق الباص"