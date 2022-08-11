الأردن يعلن عن اجراءات جديدة للمسافرين الى الضفة الغربية

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية أنه سيتم بدءاً من يوم الأحد الموافق تطبيق نظام الحجز المسبق للمغادرين العرب عبر جسر الملك حسين باتجاه الضفة الغربية.

وجاء في تعميم أمن الجسور: "الاخوة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، ونظرا للازدياد غير المسبوق في أعداد المسافرين في الآونة الاخيرة، ولتفادي الازدحامان والازمات، ولتقديم الخدمة الافضل لجميع المسافرين تقرر تطبيق نظام المسبق للمغادرين العرب عبر جسر الملك حسين من يوم الأحد القادم، من خلال تطبيق شركة جت. https://onelink.to/3ct2n7، أو من خلال مكاتب الشركة في عمان بحيث لا يتجاوز الحجز (5000) خمسة ألاف مسافر لليوم الواحد".

وأكدت أن العمل بالنظام الجديد في جسر الملك حسين يبدأ اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15/8/2022، وأنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية حجز تذاكر السفر من شركة جت قبل التوجه إلى جسر الملك حسين.