إثيوبيا تعلن عن بدء تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة

أعلنت إثيوبيا رسميا، اليوم، عن بدء تشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء من سد النهضة، الذي تبنيه على النيل الازرق، ويثير مخاوف في مصر والسودان.

ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن سد النهضة، شهدت الخميس، حفل تدشين التوربين.

وأضافت: "ستبدأ الوحدة 9 التابعة لسد النهضة العمل بقدرة إنتاج 270 ميجاواط من الكهرباء".

وبدأت إثيوبيا توليد الهرباء من السد في فبراير/شباط الماضي، عبر الوحدة 10، التي تولد 270 ميجاواط من الكهرباء.

وبالتالي، سيولد سد النهضة حاليا ما مجموعه 540 ميجاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل الكهرباء المولدة من سدي جيبي الأول والثاني مجتمعين

وتقول إثيوبيا، إن عملية توليد الطاقة من سد النهضة، يتوقع أن يكون أكبر مشروع أفريقي لتوليد الكهرباء من المياه.

وفي 2011، أطلقت إثيوبيا مشروع "سد النهضة"، الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق 5 آلاف ميجاواط.