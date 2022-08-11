نقابة المحامين تنشر إعلانًا لخريجي الثانوية العامة 2022

نشرت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 إعلانًا لخريجي الثانوية العامة في فلسطين للعام 2022.

وفيما يلي نص البيان :-

إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

بخصوص خريجي الثانوية العامة

تحية الحق والعروبة وبع

لاحقا للإعلانات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص دعوة خريجي الثانوية العامة لاختيار التخصصات التي تتناسب واحتياجات سوق العمل، وعلى ضوء الزيادة المطردة بأعداد خريجي كليات الحقوق، فقد تداعى مجلس نقابة المحامين للبحث في هذا الأمر، ومراعاة منه لواقع مهنة المحاماة في ظل حالة التدفق على تخصص الحقوق بما لا ينسجم مع احتياجات سوق العمل، وتجاوز القدرات الاستيعابية للنقابة لتسجيل المتدربين، وإيمانا من مجلس النقابة بضرورة التركيز على جودة التدريب لأهمية هذه المهنة، فقد قرر مجلس نقابة المحامين التأكيد على قراره السابق بخصوص خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وما تلاها وتحديد المعايير الآتية للانتساب والتسجيل في سجلات النقابة:

أولا: أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 75%.

ثانيا: اقتصار الانتساب لخريجي فرعي العلمي والأدبي فقط.

ثالثا: برامج التجسير التي تعتمدها بعض الجامعات لن تكون مدخل للتسجيل في سجلات نقابة المحامين، ولن تكون مقبولة للحصول على شهادة الحقوق تمهيدا للتسجيل في سجلات نقابة المحامين.

رابعا: تطبق هذه المعايير أيضا على خريجي الثانوية العامة لهذا العام 2022.

ويأتي ذلك انسجاما مع رؤية النقابة لتحسين جودة التدريب ووفقا لما يتناسب مع القدرات الاستيعابية للنقابة، وعليه اتخذ مجلس النقابة هذه القرارات وفقا لصلاحياته لضبط مسألة تدفق خريجي كليات الحقوق ومراعاة لمستقبل الطلبة خريجي الثانوية العامة المقبلين على الحياة الجامعية حتى لا تكون مسألة التدريب عقبة أمامهم بعد التخرج، ونتوجه اليهم مرة اخرى باختيار التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل واحتياجاته.

تحريرا في 11/08/2022

مجلس نقابة المحامين