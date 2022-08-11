مصرع إمرأة في حادث سير بالداخل المحتل

لقيت امرأة، في الستينيات من عمرها، مساء اليوم الخميس، مصرعها وأصيب 4 أشخاص في حادث طرق قرب مدينة قلنسوة بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأنه لقيت امرأة، في الستينيات من عمرها، مساء اليوم، مصرعها وأصيب 4 أشخاص بينهم طفلة (5 سنوات) بحالة حرجة في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 57 قرب مدينة قلنسوة بالداخل.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:52 حول حادث طرق بين سيارة وشاحنة على شارع 57، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لخمسة مصابين بينهم امرأة فاقدة للوعي".