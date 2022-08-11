طريقة عمل الكابتشينو في المنزل، يبحث الكثير من المتابعين عن طريقة عمل الكباتشينو وهو من الوصفات المحببة لدى الكثيرين، ومن الوصفات السهلة التي يمكن لربة البيت عملها في البيت بسهولة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن طريقة عمل الكباتشينو عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقال بعنوان طريقة عمل الكابتشينو في المنزل، ولمعرفة الطريقة نرجو من سيادتكم متابعة الموضوع حتى النهاية، آملين أن ينال المقال اعجابكم.
طريقة عمل الكابتشينو في المنزل
أولاً: المقادير
- كوب حليب ساخن
-كوب قهوة ساخن
- ملعقة سكر كبيرة
- ربع ملعقة صغيرة قرفة
ثانياً: طريقة التحضير
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قومي بخلط كل من المكونات التالية: الحليب، والقهوة، والسكر، والقرفة، في الخلاط لمدة لا تقل عن 20 ثانية حتى يصبح لديك رغوة.
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صبي الكابتشينو في الفنجان وقدميه ساخناً، وبالهناء والشفاء.