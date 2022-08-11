القائد الخامنئي: ما حصل مؤخراً ضاعف عزة "الجهاد الإسلامي" ورفع من مكانة ومقاومة الشعب الفلسطيني

أكد مرشد الثورة الإسلامية في إيران القائد على خامنئي، أن ما حصل أخيراً ضاعف عزة الجهاد الإسلامي ورفع من مكانة ومقاومة الشعب الفلسطيني

وقال القائد الخامنئي في رسالة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة :"أثبتم أن أي جزء من المقاومة يستطيع لوحده أن يمرغ أنف العدو بالتراب".

وأضاف:" من خلال الربط بين غزة والضفة استطعتم أن تظهروا للعدو وحدة الشعب الفلسطيني".

وتابع القائد الخامنئي:" المقاومة أبطلت السياسة الخادعة للكيان الغاصب وقربت النصر النهائي لشعب فلسطين".

فيما يلي النص الكامل لرسالة القائد علي خامنئي:

الإمام الخامنئي للأخ المجاهد زياد النخالة

المقاومة الفلسطينية تزداد قوة... ما زلنا إلى جانبكم والعهود على حالها

بسم الله الرحمن الرحيم،

جناب الأخ المجاهد السيد زياد النخالة، دام توفيقه،

السلام عليكم،

تلقّيتُ رسالة جنابكم الرصينة والمبشّرة. جزاكم الله خيراً وقرّب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الشامخ والمظلوم.

لقد ضاعفت الحادثة الأخيرة افتخارات حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، ورفعت مكانة «الجهاد الإسلامي» ضمن حركة المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني. لقد أبطلتم بمقاومتكم الباسلة السياسةَ الخادعة للكيان الغاصب. كما أثبتتم أن كل جزء من مجموعة المقاومة يستطيع وحده تمريغ أنف العدو بالتراب. وبربطكم بين المجاهدين في غزة مع الضفة، وبدعم سائر قوى المقاومة لـ«الجهاد الإسلامي»، استطعتم إظهار وحدة جهاد الشعب الفلسطيني في وجه العدو الخبيث والمخادع. يجب أن تكون جهود الفصائل الفلسطينية كافة في أرض فلسطين كلها من أجل الحفاظ على هذه الوحدة. العدو الغاصب آيل نحو الوهن، والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن ما زلنا إلى جانبكم. السلام عليكم والعهود على حالها...

السيد علي الخامنئي

11/8/2022