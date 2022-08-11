إيليوت يمدد عقده مع ليفربول

مدد اللاعب هارفي إيليوت ارتباطه بفريقه ليفربول، بعقد طويل الأمد، ما يجعل ابن الـ19 عاما مرشحا ليكون من الوجوه المألوفة هذا الموسم في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ويُشار إلى أنه لعب إيليوت أساسيا في ثلاث من المباريات الأربع الأولى التي خاضها ليفربول الموسم الماضي في الدوري الممتاز، لكنه تعرض لكسر وخلع في كاحله خلال مباراة ضد ليدز يونايتد، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لخمسة أشهر.

وكان قد استعاد لاعب الوسط الشاب كامل عافيته وشارك كبديل في المباراتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن في مستهل الموسم الجديد، ضد مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع، وأمام فريقه السابق فولهام في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية :"بأن العقد الجديد سيُبقي إيليوت في فريق ليفربول حتى عام 2027".

وبدوره، قال إيليوت لموقع النادي: "من الجيد دائما أن أعرف بأني سأبقى هنا لأعوام عديدة، وهو أمر رائع دائما لكونه (ليفربول) نادي طفولتي".

وتابع إيليوت : "لا يوجد شيء في العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسة من هذا الأمر".

جدير بالذكر أن إيليوت شارك في 22 مباراة مع "الريدز" منذ وصوله إلى "أنفليد" في صيف 2019.

ويُشار إلى أنه في مايو 2019، دخل إيليوت التاريخ من أوسع أبوابه، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عاما، وذلك خلال مباراة فريقه السابق فولهام أمام وولفرهامبتون.