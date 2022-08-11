موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة2022-موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري 2022

مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة2022-موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري 2022، بعد خوضه العديد م المباريات اثناء فترة التحضير للموسم الكروي الجديد 2022/2023م، يلتقي برشلونة الأسباني في أولى مبارياته في الدوري الاسباني يوم السبت المقبل 13/8/2022م، تجمعه بنظيره رايو فاليكانو، لذلك نجد دائما عمليات البحث بشكل يومي عبر محركات البحث تشمل الفريق الاسباني، الذي كان له نقلة نوعية فترة الانتقالات الصيفية خاصة عديد النجوم التي انضمت للفريق وابرزها ليفاندوفسكي قادماً من بايرن ميونخ الاسباني، لذلك وحرصا من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو ، وكذلك تشكيل برشلونة أمام فاليكانو المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في أولى مبارياته في الدوري الاسباني 2022، والذي ستجرى أولي مبارياته يوم غدٍ الجمعة والتي ستجمع أوساسونا واشبيلية.

مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

ويخوض برشلونة مبارته الأولي يوم السبت المقبل 13/8/2022م، في مباراة صعبة أمام رايو فاليكانو لبدء موسم الدوري الإسباني 2022-2023، والتي ستبدأ المباراة الساعة 7:00 مساء بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم نقل البث لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، ويمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports Connect” من أي مكان ومتابعة مباراة برشلونة من الجولة الأولى للدوري الإسباني في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري امام رايو فاليكانو

شعر عشاق برشلونة بالفضول بشأن التشكيلة التي ستواجه رايو فاليكانو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني , يحث يلتقي البرسا في بداية مبارياته بالليجا الإسبانية امام نادي فاليكانو يوم السبت القادم 12-8-2022 .

تشكيلة برشلونة المتوقعة امام رايو فاليكانو في الدوري

في خط حراسة المرمى سوف يتواجد تير شتيجن .

في خط الدفاع للبرسا سيشكل من أراوخو وديست وجارسيا وألبا .

بالنسبة لخط وسط الفريق سيكون كلاً من بوسكيتش وجافي وبيدري .

في خط الهجوم كلاً من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي.

Everyone wants a pic with xavi pic.twitter.com/BWohX4pQJz — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2022

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفاليكانو

وسيتم نقل البث لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو على شاشات شبكة “بي إن سبورت ” وتحديداً القناة رقم 1 وهي التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية.

يمكن للمشجعين الوصول إلى البوابة الرقمية “beIN Sports Connect” من أي مكان ومتابعة مباراة برشلونة من الجولة الأولى للدوري الإسباني في مجموعة متنوعة من الخيارات عالية الجودة.

مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موافقة جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، على تخفيض راتبه، من أجل البقاء حتى نهاية عقده مع البلوجرانا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وكيل بيكيه والمسؤولين في برشلونة يعملون للوصول إلى اتفاق لتخفيض راتبه، وصياغة عقد جديد لمدة عامين.



وأضافت الصحيفة: "بيكيه كان أول من اتخذ هذه الخطوة العام الماضي، وبفضل هذا التحرك قام برشلونة بتسجيل الصفقات الجديدة وقتها ممفيس ديباي وإريك جارسيا".



وتابعت "موندو ديبورتيفو": "بيكيه اقترح اللعب مجانا لبرشلونة خلال السنوات المتبقية في عقده، وتم إبلاغ رئيس النادي خوان لابورتا، لكن إدارة البارسا شكرت بيكيه على هذه اللفتة".



وأشارت الصحيفة، إلى أنه نظرا لأن صيغة اللعب بدون مقابل غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية، اتفق الطرفان على أن يستمر بيكيه لعامين ولكن براتب أقل بكثير مما يحصل عليه.

مباريات برشلونة القادمة 2022

بدأ نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع أسطورته السابقة ليونيل ميسي، من أجل "خطة العودة" للنادي، لإنهاء مسيرته الكروية هناك.

ووفقا لإذاعة "كاتالونيا راديو"، بدأت إدارة برشلونة بالتفاوض مع ميسي، من أجل رسم خطة كاملة لعودته إلى برشلونة، في صيف 2023، بعد عام من الآن.

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة العام الماضي 2021، بسبب عدم قدرة ناديه الأم على تحمل تكاليف راتبه المرتفع، مما دفعه للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ولكن الآن، يبدو برشلونة في وضع أفضل ماديا، وعلى استعداد لإعادة النجم الأرجنتيني إلى الكامب نو، بعد قضائه موسمين في باريس.

ووفقا للإذاعة الكتالونية، فأن المفاوضات بدأت بالفعل بين رئيس برشلونة خوان لابورتا، ووالد ميسي ووكيل أعماله، خورخي ميسي.

وسينتهي عقد ميسي مع باريس سان جرمان في يونيو 2023، مما سيتيح له الانتقال بشكل مجاني إلى برشلونة.

وتوقعت المصادر الإسبانية أن يوقع معه برشلونة مرة ثانية، بشرط موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 40 بالمئة.

وسيكون عمر ميسي الصيف المقبل 36 عاما، وقد يوقع مع برشلونة عقدا لمدة عامين، قبل أن يعلن اعتزاله بسن 38، مختتما مسيرته مع النادي الكتالوني.

تشكيلة برشلونة امام رايو فاليكانو القادمة

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة المباراة وفق العديد من وسائل اعلام الاسبانية بهذه التشكيلة المتوقعة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الاسباني يوم السبت 13/8/2022م.