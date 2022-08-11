توقعات بتحليق الطائرات "الإسرائيلية" في الأجواء العُمانية !

توقعت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران "إلعال" "الإسرائيلية"، دينا بن تال، اليوم الخميس، أن تحصل شركتها على إذن بالتحليق في أجواء سلطنة عمان في غضون أيام.

وقالت بن تال :"بعد أن أصدرت الشركة النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي، إن الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا".

ويُشار إلى أنه كانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، في 15 تموز/يوليو الماضي، أن السعودية قررت فتح مجالها الجوي لجميع شركات الطيران، في إشارة إلى السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بذلك.

جدير ذكره أنه قررت الهيئة السعودية فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوّية"، في بادرة واضحة تجاه "إسرائيل"، قبيل ساعات على وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى السعودية في اليوم نفسه، وسارع بايدن إلى الإشادة بهذا القرار، واصفًا إيّاه بأنّه "تاريخي".