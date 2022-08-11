تباين أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار العملات الرقمية، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم الكثير من المتابعين من التجار والمستثمرين حول العالم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقالة بعنوان تباين أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

تباين أسعار العملات الرقمية

تباينت أسعار العملات الرقمية، اليوم الخميس 11 أغسطس/ آب 2022، وارتفعت شهية المخاطر لدى المستثمرين بفعل تحسن معدلات التضخم.

سعر بيتكوين اليوم

وسعت بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، مكاسبها في غضون ساعات بأكثر من 2000 دولار لتقفز من قاع قرب الـ 22.7 ألف دولار قبل بيانات التضخم إلى مستويات قرب الـ 24.65 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الخميس.

وتتداول بيتكوين الآن قرب مستويات الـ 26 ألف دولار بزيادة في حدود 8%، بينما قفزت قيمتها السوقية إلى مستويات قرب الـ 470 مليار دولار بمكاسب تجاوزت الـ 30 مليار دولار.

وترتفع بيتكوين بنحو 7% خلال أسبوع وبنسبة 24% خلال شهر، بينما لا تزال تتراجع 11% خلال ستين يومًا وبنسبة 48% منذ بداية العام، ولا تزال تفقد ما يقرب من 45 ألف دولار منذ الوصول لذروتها التاريخية قرب الـ 70 ألف دولار.

أسعار كافة العملات المشفرة

سعر عملة إيثريوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.25% مسجلًا 1885.61 دولار.

سعر بينانس كوين

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.69% ليبلغ 330.01 دولار.

سعر عملة الريبل

نزل سعر عملة الريبل XRP بنسبة 0.18% ليسجل 330.01 دولار.

سعر عملة كاردانو

خسر سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 1.29% إلى 0.5369 دولار.

سعر بولكادوت

وهوي سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.73% ليصل إلى 9.41 دولار.

سعر دوجكوين

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.78% ليصل إلى مستويات 0.07145 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.