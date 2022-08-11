البرازيل تعارض خوض مباراتها المؤجلة ضد الأرجنتين

صرّح الاتحاد البرازيلي، أمس، لكرة القدم أنه يرفض إعادة المباراة ضد الأرجنتين التي لم تنته العام الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد، في بيان على موقعه الرسمي :"أنه بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق غونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيس، إلى تعليق المباراة".

وأضاف البيان:"أن "فيفا" قد سبق أن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني على إلغاء المباراة".

وتابع :"سيقبل الاتحاد البرازيلي بالاتفاق الذي اقترحه فيفا والاتحاد الأرجنتيني على عدم خوض المنتخب المباراة ضد الأرجنتين في أيلول/ سبتمبر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمر في شباط/ فبراير الماضي منتخبي البرازيل والأرجنتين، اللذين كانا ضامنين منذ حينها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

جدير ذكره أنه لم يمضِ على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا إلى أرض الملعب ما أدى إلى توقف المباراة نهائيًا. وقالت السلطات الصحية وقتها إن على أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز حينها أن يدخلوا "في الحجر الصحي فورًا" لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا.