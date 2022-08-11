كورتوا: ريال مدريد كبير لهذا السبب

أعرب البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي، مساء أمس الأربعاء، بالفوز بثنائية نظيفة على آينتراخت فرانكفورت الألماني.



وقال كورتوا ، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد تصديت لكرتين أو 3 مهمين في الشوط الأول، لا سيما التصدي ضد كامادا، حيث رأيت الحركة وأنه صوب على يساري".



وأضاف: "لقد لعبنا مباراة متكاملة للغاية، وتمكنا من تسجيل الأهداف، وفي آخر 3 نهائيات خضناها حافظنا على شباكنا نظيفة، وهذا أمر مهم".



وتابع: "حين يخوض ريال مدريد نهائيا، عادة ما يفوز به، وهذا هو حال ريال مدريد، ولذلك هذا النادي كبير".



وعن الحالة البدنية للفريق، أوضح: "لا أعتقد أننا بعيدين عن الجاهزية بنسبة 100%، وأظهرنا ذلك ضد يوفنتوس واليوم، فنحن جيدون جدًا، وخلال شهر أغسطس/أب لدينا أسبوع للتحضير قبل كل مباراة، وبعد ذلك مع بدء مباريات دوري الأبطال لن يكون لدينا الوقت، ويجب أن نكون جاهزين".



وأتم: "دائما ما تكون الأمور أكثر صعوبة كل عام، لأن الفرق تكون أكثر حرصًا خلال مواجهة البطل، وسيكون شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول مهمين للغاية في الليجا ودوري الأبطال قبل الذهاب لكأس العالم، وعلينا أن نضع الفريق في قمة الجدول قبل التوقف لبدء المونديال".