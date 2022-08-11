أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء التحقيق المدني في نيويورك، فما هي الأسئلة التي رفض الإجابة عنها والسؤال الوحيد الذي أجاب عنه؟

ما هو السؤال الوحيد الذي أجاب عنه ترامب أثناء التحقيق معه؟ترامب يقول إنه رفض الإجابة عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

قالت مصادر لشبكة nbc news إن ترامب استند إلى التعديل الخامس أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس التي تحقق بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية، أكثر من 440 مرة.

وقال محامي ترامب، رونالد فيشتي، للشبكة إن السؤال الوحيد الذي أجاب عنه الرئيس السابق هو حول اسمه، وبعد ذلك قام باستخدام التعديل الخامس في كل سؤال يطرح عليه، مشيرا إلى أن كيفن والاس، المحامي في مكتب جيمس، سأل ترامب عن تقييمات الأصول العقارية المختلفة، بما في ذلك نوادي الغولف، وتوقيعه على الوثائق المتعلقة بالرهون العقارية والقروض، وحجم شقته.

ووصف الجو العام للغرفة التي قدم فيها ترامب إفادته بأنها "مهذبة وغير متوترة".

يذكر أن رفض ترامب الإجابة على الأسئلة، هو خطوة قانونية يضمنها الدستور الأمريكي فيما يعرف بـ5th amendment، أي التعديل الخامس الذي يحمي الفرد من "تجريم الذات". لكن هذه الخطوة يمكن أن تضر بفرص الرئيس السابق في الفوز ضد جيمس في أي دعوى مدنية ترفعها فيما يتعلق بتحقيقها.

وفي عام 2016، اعتبر ترامب أن الأشخاص الذين يستخدمون التعديل الخامس عند استجوابهم "مذنبون"، إلا أنه وفي بيان نشره بعد انتهاء التحقيق معه يوم أمس، برر تصريحه السابق قائلا: "سألت ذات مرة إذا كنت بريئا، فلماذا تستخدم التعديل الخامس؟ الآن أعرف الإجابة على هذا السؤال".